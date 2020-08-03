2020-08-03T11:16:00+03:00
Общество

Россиянам снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ипотеку под 6,5 процентов смогут взять те, кто не накопил 20-процентный первоначальный взносИпотеку под 6,5 процентов смогут взять те, кто не накопил 20-процентный первоначальный взносФото: Мария ЛЕНЦ
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В правительстве снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%, постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ранее участники льготной программы должны были внести в банк не менее 20 процентов от стоимости квартиры для того, чтобы стать участниками программы по ипотеке с пониженной ставкой в 6,5 процентов.

- Эта программа стала одним из самых успешных инструментов поддержки и покупателей недвижимости, и строительной индустрии в период борьбы с коронавирусом,- сказал Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. - Теперь сделаем следующий шаг. Снизим размер первоначального взноса с 20 до 15%.

Это значит, что в программе, которая длится до ноября 2020 года, смогут участвовать те семьи, которые не успели накопить 20-процентную сумму на первоначальный взнос. В правительстве также увеличат общую сумму льготных кредитов, если раньше ставили планку в 740 миллиардов, то теперь банки могут выдавать льготную ипотеку на сумму до 900 миллиардов рублей - это суммарный объем средств по программе.

- Благодаря этому свои жилищные условия смогут улучшить не менее 310 тысяч семей,- сказал Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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