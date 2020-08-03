В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:34:06+03:00

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В России обновили список жизненно необходимых препаратов. Этот перечень увеличивается почти втрое - с 57 до 200 позиций.

- За последние десять лет этот документ ни разу не менялся. Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств,- сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Препараты из этого списка относятся к стратегически значимым, они должны производиться в России. В перечень попали лекарства от редких (орфанных) заболеваний, а также от социально значимых болезней, таких как туберкулез, гепатит, сахарный диабет и другие.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства. Увеличивать предельную цену разрешено не чаще одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU