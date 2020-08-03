2020-08-03T11:34:06+03:00
Общество

В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов

Ранее там было 57 позиций, теперь - 200
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В списке больше 200 позицийВ списке больше 200 позицийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В России обновили список жизненно необходимых препаратов. Этот перечень увеличивается почти втрое - с 57 до 200 позиций.

- За последние десять лет этот документ ни разу не менялся. Сейчас он включает лишь 57 позиций. В новый список войдут 215 позиций из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств,- сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Препараты из этого списка относятся к стратегически значимым, они должны производиться в России. В перечень попали лекарства от редких (орфанных) заболеваний, а также от социально значимых болезней, таких как туберкулез, гепатит, сахарный диабет и другие.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства. Увеличивать предельную цену разрешено не чаще одного раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Личные данные миллиона московских водителей хакеры выставили на продажу в Интернете
Все станции метро проверят из-за сообщения телефонного террориста
Сестер Хачатурян доставили в суд
За блокировку пожарных выходов в России хотят ввести уголовное наказание
В России выявили 5 394 новых случаев заражения коронавирусом
Первыми «Тайфун-ВДВ» получат разведка и спецназ десантников
В правительстве в три раза увеличили список жизненно необходимых препаратов
Россиянам снизили первоначальный взнос по льготной ипотеке
Мантуров рассказал, когда Россия будет выпускать миллионы доз вакцин от коронавируса в месяц
В Москве от коронавируса вылечились еще 842 пациента
Польша оштрафовала "Газпром" из-за отсутствия сотрудничества в деле по "Северному потоку 2"
Найдено новое захоронение убитых мирных граждан в годы войны: Возбуждено уголовное дело
Страны встали в очередь за вакциной от коронавируса, опасаясь, что доз хватит не на всех
В Роспотребнадзоре предупредили о появлении тропических постельных клопов
Минздрав назвал регионы, где лучше борются с наркоманией
Тексты для выступления Зеленского пишет сценарист комедийного сериала «Слуга народа»
У двух продавцов изъяли 40 килограммов радиоактивной черники из Чернобыля
Туристы не планируют осенний отпуск, опасаясь второй волны пандемии
Безработица в России должна сократиться вчетверо к концу 2021 года