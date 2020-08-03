2020-08-03T11:22:02+03:00
Общество

За блокировку пожарных выходов в России хотят ввести уголовное наказание

Ужесточить наказание предложил руководитель общественного движения «За безопасность»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России хотят ужесточить наказание за нарушение правил пожарной безопасностиВ России хотят ужесточить наказание за нарушение правил пожарной безопасностиФото: Роман ЛЯЛИН
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В России за блокировку пожарных выходов могут ввести уголовное наказание. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Свое предложение он направил на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Общественник отметил, что в настоящее время нарушителям, которые вешают замки на двери пожарных выходов многоквартирных домов и блокируют доступ к эвакуационным лестницам, грозит только административная ответственность. При этом такие действия подвергают реальной угрозе жизни и здоровье других граждан.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения уголовной ответственности в отношении лиц, самовольно блокировавших пожарные выходы, в частности, дополнив статью «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления», — цитирует текст обращения RT.

По инициативе Курдесова, первую часть указанной статьи уголовного кодекса следует дополнить наказанием за самовольные действия, нарушающие требования пожарной безопасности, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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