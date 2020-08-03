Сестер Хачатурян доставили в суд
3 августа состоится заседание, на котором определят, будут ли продлевать меру пресечения
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Обвиняемых с убийстве отца по предварительному сговору сестер Хачатурян доставили в суд - 3 августа в Мосгорсуде состоятся заседание, на котором определят дальнейшую судьбу девушке. Сторона обвинения простит продлить меру пресечения. Адвокаты настаивают на подписке о невыезде.
Сайт kp.ru будет вести трансляцию судебного заседания, начало в 12.00.
Двоих старших сестер Хачатурян доставили в Московский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU