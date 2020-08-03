2020-08-03T11:44:04+03:00
Происшествия

Личные данные миллиона московских водителей хакеры выставили на продажу в Интернете

В базе данных имена владельцев авто, адреса, телефоны, номера ПТС и VIN-коды машин
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сеть попала большая база данных московских водителей, хакеры готовы продать этот список за 1,5 тысячи долларов. Как сообщает "Коммерсант", файлы Excel появились на одном из форумов. В списке около миллиона строк, в каждой - персональные данные водителей из Москвы, их имена, фамилии, адреса, телефон, дата рождения. Здесь же информация по машине, которой человек владеет: дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, ПТС и VIN-код.

ИСТОЧНИК KP.RU

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