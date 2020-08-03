Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные
Мосгорсуд отказался возвращать дело двух сестёр Хачатурян в прокуратуру, сообщил адвокат подсудимых. Сторона защиты настаивала на этом, чтобы дело об убийстве Михаила Хачатуряна попало в подсудность Бутырского суда Москвы.
- Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях,- сообщил ТАСС один из адвокатов девушек Алексей Липцер.
Это значит, что сестрам запрещено пользоваться Интернетом, общаться с журналистами и друг с другом.
Защита настаивала о подписке о невыезде, ссылаясь на примерное поведение подсудимых. Но адвокатам удалось добиться того, чтобы судили сестер Хачатурян присяжные. Об этом девушки сами простили защитников. Отбор присяжных начнется 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU