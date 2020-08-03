Старших сестер Хачатурян будут судить присяжные

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:22:55+03:00

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Мосгорсуд отказался возвращать дело двух сестёр Хачатурян в прокуратуру, сообщил адвокат подсудимых. Сторона защиты настаивала на этом, чтобы дело об убийстве Михаила Хачатуряна попало в подсудность Бутырского суда Москвы.

- Меру пресечения в виде запрета определенных действий девушкам продлили. Кроме того, суд дополнительно запретил им участие в публичных массовых мероприятиях,- сообщил ТАСС один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

Это значит, что сестрам запрещено пользоваться Интернетом, общаться с журналистами и друг с другом.

Защита настаивала о подписке о невыезде, ссылаясь на примерное поведение подсудимых. Но адвокатам удалось добиться того, чтобы судили сестер Хачатурян присяжные. Об этом девушки сами простили защитников. Отбор присяжных начнется 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU