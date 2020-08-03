Австралийский Мельбурн закрыт на жесткий карантин
Жителям австралийского Мельбурна запрещено покидать дома в течение ближайших полутора месяцев. Исключения будут составлять походы в продуктовые магазины, расположенные поблизости, и занятия спортом на улице.
Мельбурн является столицей штата Виктория, на всей территории которого объявлен режим бедствия из-за вспышки заболеваемости COVID-19.
Мельбурн является столицей штата Виктория, на всей территории которого объявлен режим бедствия из-за вспышки заболеваемости COVID-19.Фото: REUTERS
Более половины случаев в Мельбурне отнесены местными врачами к необъяснимым случаям заражения, т.е. новые заболевшие никогда не бывали в уже существовавших очагах эпидемии, либо не имели контактов с инфицированными.
Наибольшее количество заболевших – среди постояльцев домов престарелых, в комплексах социального жилья, работников школ и мясокомбинатов.
Исключения будут составлять походы в продуктовые магазины, расположенные поблизости, и занятия спортом на улице.Фото: REUTERS
Ношение защитных масок стало обязательным в Мельбурне лишь неделю назад.
ИСТОЧНИК KP.RU
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