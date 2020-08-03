2020-08-03T12:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Австралийский Мельбурн закрыт на жесткий карантин

Власти не могут определить источник новых случаев заражения коронавирусом
Алексей ОСИПОВ
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Жителям австралийского Мельбурна запрещено покидать дома в течение ближайших полутора месяцев.Жителям австралийского Мельбурна запрещено покидать дома в течение ближайших полутора месяцев.Фото: REUTERS
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Жителям австралийского Мельбурна запрещено покидать дома в течение ближайших полутора месяцев. Исключения будут составлять походы в продуктовые магазины, расположенные поблизости, и занятия спортом на улице.

Мельбурн является столицей штата Виктория, на всей территории которого объявлен режим бедствия из-за вспышки заболеваемости COVID-19.

Мельбурн является столицей штата Виктория, на всей территории которого объявлен режим бедствия из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Фото: REUTERS

Мельбурн является столицей штата Виктория, на всей территории которого объявлен режим бедствия из-за вспышки заболеваемости COVID-19.Фото: REUTERS

Более половины случаев в Мельбурне отнесены местными врачами к необъяснимым случаям заражения, т.е. новые заболевшие никогда не бывали в уже существовавших очагах эпидемии, либо не имели контактов с инфицированными.

Наибольшее количество заболевших – среди постояльцев домов престарелых, в комплексах социального жилья, работников школ и мясокомбинатов.

Исключения будут составлять походы в продуктовые магазины, расположенные поблизости, и занятия спортом на улице. Фото: REUTERS

Исключения будут составлять походы в продуктовые магазины, расположенные поблизости, и занятия спортом на улице.Фото: REUTERS

Ношение защитных масок стало обязательным в Мельбурне лишь неделю назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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