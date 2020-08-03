2020-08-03T12:39:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве открылась фотовыставка «Эпидемия» о борьбе медиков с COVID-19

В экспозицию вошли фотоснимки врачей, медсестер, волонтеров – всех, кто помогал бороться с COVID-19
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На Гоголевском бульваре открылась выставка "Эпидемия". Фото: RTНа Гоголевском бульваре открылась выставка "Эпидемия". Фото: RT
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В Москве на Гоголевском бульваре открылась фотовыставка проекта RT «Эпидемия с Антоном Красовским». Она посвящена борьбе медиков с коронавирусной инфекцией в России. На экспозиции представлено более 30 фотоснимков, сделанных специальным фотокорреспондентом Максимом Авдеевым.

Отметим, что в рамках цикла документальных фильмов «Эпидемия» журналисты RT показали работу врачей в московских больницах — ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ №15 им. О.М. Филатова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, в том числе в «красных зонах» и отделениях интенсивной терапии. Также съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге, Твери и Дагестане.

«Мы хотели зафиксировать этот миг страха и чуда, который унес столько жизней, но принес нам столько любви и взаимной поддержки», — рассказал Антон Красовский.

На фотовыставке на Гоголевском бульваре представлены портреты врачей и медсестёр, а также кадры работы медперсонала и волонтёров, которые активно помогали пациентам с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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