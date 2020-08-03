2020-08-03T12:53:09+03:00
В мире

Нью-Йорк захлестнула волна насилия

Количество инцидентов с применением огнестрельного оружия в американском городе бьет все рекорды
Алексей ОСИПОВ
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Город Большого Яблока захлестнула волна насилияГород Большого Яблока захлестнула волна насилияФото: REUTERS
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Этой ночью 24-летний житель Бронкса доставлен в одну из нью-йоркских больниц с огнестрельными ранениями. Этот инцидент, который уже расследует полиция, стал рекордным, 777 по счету в текущем году.

Ровно столько же раз в Нью-Йорке беспричинно стреляли в прошлом, 2019 году. Так что следует ожидать, что до конца текущего года в Городе Большого Яблока от пуль погибнет и будет ранено еще больше людей.

Зачастую каждый такой случай становится трагическим сразу для нескольких человек. По состоянию на начало августа, количество погибших и раненых от огнестрельного оружия составило в Нью-Йорке 942 человека.

СМИ объясняют всплеск насилия непрекращающимися протестами, начавшимися в США после гибели Джорджа Флойда. Мэр Нью-Йорка Билл ди Блазио говорит, что все дело в пандемии коронавируса, приведшей к закрытию судов и общем росте антиполицейских настроений.

В середине июня на фоне общенациональных протестов нью-йоркская полиция расформировала подразделение по борьбе с преступностью. Более 600 офицеров были переведены в другие департаменты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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