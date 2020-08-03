В МВД опровергли взлом базы данных водителей

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:49:06+03:00

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Слитая в сеть хакерами информация с данными водителей получена не из базы МВД. Напомним, на одном из форумов появился список, за который хакеры хотели получить 1,5 тысячи долларов. В нем имена, адреса, телефоны миллиона водителей из Москвы, а также сведения об их автомобилях, включая госномера, ПТС и другие сведения, которые могли бы быть интересны мошенникам.

- Взлома информационных систем МВД, где хранятся данные в том числе водителей, не было ,- сообщает со ссылкой источник ТАСС.

РИА Новости с ссылкой на свои источники указывает, что такие списки никогда не попадают в Сеть из МВД. Эта база могла принадлежать какой-либо страховой компании, которая подверглась хакерской атаке.

Сведения об автомобиле и владельце могли бы быть интересны автоугонщикам и интернет-аферистам, специализирующихся на рассылке ложных квитанций о штрафах.

ИСТОЧНИК KP.RU