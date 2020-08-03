Путину доложили о первом полете самолета МС-21 с российским двигателем до конца года

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:31:48+03:00

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Самолет МС-21 с российскими двигателями совершит первый полет до конца года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил гендиректор Объединённой авиастроительной корпорация Юрий Слюсарь.

- Крайнее событие у нас в этом году – это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки,- сообщил глава организации, его слова приводит сайт Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU