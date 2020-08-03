Появилось видео из Киева, где мужчина угрожает взорвать бизнес-центр
Киевские полицейские ведут переговоры с захватчиком офиса банка в бизнес-центре "Леонардо". Личность мужчины пока не установлена, он не назвал свое имя и не выдвинул никаких требований. На вид ему около 35 лет. Днем 3 августа он зашел в офис банка "Универсал Банк" и заявил, что в рюкзаке у него бомба. Он сам попросил вызвать полицию.
- Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена спецоперация "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться,- сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.
Дорогу в бизнес-цнтра оцепили, пешеходов и водителей разворачивают.
Мужчина пригрозил взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU