Появилось видео из Киева, где мужчина угрожает взорвать бизнес-центр

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:39:19+03:00

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Киевские полицейские ведут переговоры с захватчиком офиса банка в бизнес-центре "Леонардо". Личность мужчины пока не установлена, он не назвал свое имя и не выдвинул никаких требований. На вид ему около 35 лет. Днем 3 августа он зашел в офис банка "Универсал Банк" и заявил, что в рюкзаке у него бомба. Он сам попросил вызвать полицию.

- Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена спецоперация "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться,- сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Дорогу в бизнес-цнтра оцепили, пешеходов и водителей разворачивают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794077" frameborder="0"></iframe> Мужчина пригрозил взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU