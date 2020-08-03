Захват банка в Киеве 3 августа 2020 МВД назвало терактом

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:44:17+03:00

Украинские полицейские сравнивают со спецоперацией в Полтаве захват банка в Киеве 3 августа 2020

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В МВД Украины назвали захват банка в Киеве 3 августа 2020 года терактом.

Мужчина, которому на вид больше 35 лет, угрожает взорвать банк внутри бизнес-центра "Леонардо". Он согласился выпустить из помещения основную часть людей, включая сотрудников кредитного учреждения. В офисе банка остались по собственному желанию только руководство подразделения.

С захватчиком ведут переговоры полицейские. Но уже понятно, что этот случай похож на спецоперацию в Луцке, когда после длительных переговоров снайперам пришлось ликвидировать захватчика.

Личность киевского терориста уже установлена, он, кстати, сам попросил сотрудников банка вызвать полицию.

- По предварительной информации, лицом, угрожающим террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 рождения,- сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU