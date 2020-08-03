Появилось фото захватчика, угрожающего взорвать бизнес-центр в Киеве

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:24:35+03:00

В МВД Украины считают, что за захватом банка в Киеве 3 августа 2020 года стоит "психически нестабильный человек"

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко показал фото захватчика, угрожающего взорвать бизнес-центр в Киеве. Личность мужчины предварительно установлена, это 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов. Его мотивы не известны. По словам очевидцев, сотрудников банка, которых он отпустил (внутри остались по собственному желанию руководство банка), захватчик зашел в офис, сообщил, что в рюкзаке бомба и потребовал вызвать полицию.

- Судя по его соцсетям, это психически нестабильный человек. Мы до сих пор не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него взрывчатка. Поэтому сейчас выбрана стратегия переговоров. На сайте создан оперативный штаб СБУ и полиции,- сообщил на странице в Facebook Геращенко.

Очевидцы захвата слышали, как мужчина требовал деньги, речь шла о 40 тысячах гривен, это немногим больше 106 тысяч рублей. Об этом изданию Страна.ua рассказала Ольга Артюшенко, которую эвакуировали из здания. С ее слов захватчик находится на первом этаже бизнес-центра.

В МВД события квалифицируют как теракт.

ИСТОЧНИК KP.RU