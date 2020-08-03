2020-08-03T14:28:10+03:00
Звезды

Переболевший коронавирусам Лещенко не планирует делать прививку от COVID -19

А вот Роза Сябитова намерена оказаться в первых рядах вакцинированных
Елена АКИМОВА
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Лев Лещенко не планирует делать прививку от коронавирусаЛев Лещенко не планирует делать прививку от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские ученые сообщают, что скоро начнется производство вакцины от коронавируса. Российские звезды рассказали, планируют ли они делать прививку от болезни.

Продюсер Иосиф Пригожин намерен испытать вакцину на себе, он уверен, что с «этой заразой надо бороться, иначе мы все погрязнем в пучине».

Что касается оперативности в производстве лекарства, то этот факт продюсера не смущает. Он уверен, что при желании наши специалисты могут справиться с серьезной задачей в самый короткий промежуток времени.

А вот Лев Лещенко, который переболел коронавирусом, не намерен делать прививку. Артист уверен, что у организма теперь и так имеется иммунитет.

- Вы знаете, я переболел COVID в самом начале. У меня нет никаких опасений, у меня нормальное настроение. Я сейчас нахожусь в Венгрии. Отдыхаю: работы пока мало, только съемки,— пояснил артист «Ридусу».

Пожалуй, Лещенко относится к меньшинство- большинство его коллег все таки выступают за вакцинацию. Например, телесваха Роза Сябитова решительно настроена получить вакцину от COVID-19.

- Если есть заболевание, которое приводит вот к таким последствиям мирового масштаба, то необходимо лекарство, которое это все купирует. Конечно, да, за вакцину, - резюмировала Сябитова.

Лещенко покинул больницу в Коммунарке на "Майбахе".После выписки из лечебного учреждения певец планирует оставаться дома и до конца вылечить воспаление легких

ИСТОЧНИК KP.RU

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