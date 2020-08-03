Россия разрывает соглашение с Кипром, чтобы избежать двойного налогообложения

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:34:12+03:00

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Россия разрывает налоговое соглашение с Кипром. В марте 2020 года президент Владимир Путин поручил сделать так, чтобы все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж, должны облагаться адекватным налогом не менее 15 процентов. В связи с этим в Минфине начали корективровку, чтобы избежать двойного налогообложения.

- В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришел к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый Российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики,- сказано в сообщении Минфина.

ИСТОЧНИК KP.RU