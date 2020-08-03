Российская вакцина от коронавируса: У всех добровольцев появился иммунитет
Итоговое обследование добровольцев в госпитале Бурденко показало, что иммунный ответ на коронавирус появился, а побочные эффекты - нет
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Доказана эффективность первой российской вакцины от коронавируса, препарат разработан Центром Гамалеи совместно с учеными Минобороны. Исследования на добровольцах проходили в Сеченовском университете и в госпитале Бурденко. Ранее была доказана безопасность вакцины, теперь официально заявлено также и об эффективности:
- Итоговое обследование тестировавших вакцину добровольцев показало наличие у них иммунитета к коронавирусу,- сообщили в Минобороны России.
ИСТОЧНИК KP.RU