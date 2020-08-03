Российский консул рассказал, куда ехали задержанные в Белоруссии россияне

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:52:48+03:00

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Российский консул в республике Беларусь Кирилл Плетнев расказал о беседе с задержанными в Минске россиянами. Напомним, 33 человека спецслужбы Белоруссии задержали в ночь на 29 июля, россиян причислили к участникам иностранной военной организации. При этому у задержанных при себе не было никаких запрещенных к провозу вещей, в том числе оружия. Однако их обвинили в попытке дистабилизировать ситуацию в стране.

- 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе,- приводит слова консула ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU