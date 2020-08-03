Роспотребнадзор предупредил об опасности массовых КТ-исследований

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:20:04+03:00

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С марта по июнь текущего года коллективная доза облучения из-за исследований с помощью компьютерной томографии в российских регионах вросли почти в полтора раза по сравнению с нормой. Такой рост исследований и опасного облучения из-за радиации может привести к увеличению заболеваемости в стране. Об этом 3 августа рассказала специалисты Роспотребнадзора, ссылаясь на исследования Санкт-Петербургского научно-исследовательского института радиационной гигиены имени профессора Рамзаева.

Эксперты научного института проанализировали данные из столицы государства, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Информация, полученная в результате исследований, показала рост коллективной дозы облучения после компьютерной томографии за последние месяцы. Увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных болезней, - предупредили в ведомстве.

Напомним, что с КИ-исследования являются одним из основных методов диагностики коронавирусной инфекции, как и ПЦР-тестирования и иные тесты. Именно пандемия так сказалась на увеличении количества проводимых в стране исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU