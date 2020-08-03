3 Авг. 2020 2020-08-03T15:51:46+03:00

СК возбудил уголовное дело после драки экс-десантников с росгвардейцами в парке Горького Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело возбудили по факту применения насилия к представителю власти

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День ВДВ в российской столице прошел весьма неспокойно: в столичном парке Горького в разгар праздничных мероприятий бывшие десантники начала потасовку с сотрудниками Росгвардии. После драки Главное следственное управление Следственного комитета Москвы возбудило уголовное дело из-за применения насилия в отношении представителя власти в соответствии с 318 статьей Уголовного кодекса. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщается на официальной сайте ведомства.

Следователи заявили, что в минувшее воскресенье в ходе стихийных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего началась драка. Пострадали два росгвардейца.

Правоохранители уже установили личности участников конфликта и проводят необходимые следственные действия, устанавливая все детали потасовки.

Как сообщал сайт kp.ru, в интернете можно найти немало видео очевидцев с места происшествия. По их словам, первый удар нанес именно десантник.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793997" frameborder="0"></iframe> Во время Дня ВДВ в парке Горького десантники подрались с сотрудниками Росгвардии.

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ИСТОЧНИК KP.RU