СК возбудил уголовное дело после драки экс-десантников с росгвардейцами в парке Горького
День ВДВ в российской столице прошел весьма неспокойно: в столичном парке Горького в разгар праздничных мероприятий бывшие десантники начала потасовку с сотрудниками Росгвардии. После драки Главное следственное управление Следственного комитета Москвы возбудило уголовное дело из-за применения насилия в отношении представителя власти в соответствии с 318 статьей Уголовного кодекса. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщается на официальной сайте ведомства.
Следователи заявили, что в минувшее воскресенье в ходе стихийных мероприятий в парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего началась драка. Пострадали два росгвардейца.
Правоохранители уже установили личности участников конфликта и проводят необходимые следственные действия, устанавливая все детали потасовки.
Как сообщал сайт kp.ru, в интернете можно найти немало видео очевидцев с места происшествия. По их словам, первый удар нанес именно десантник.
Во время Дня ВДВ в парке Горького десантники подрались с сотрудниками Росгвардии.
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ИСТОЧНИК KP.RU