Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца. Во время совещания по вопросам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции он заявил, что это – жесткая мера, но ее необходимо обсудить.
- В среде экспертов в настоящее время ведется активное обсуждения данной темы, предлагали даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов на российскую территорию. Речь идет о том, чтобы давать иностранцам такое правом, только если от их работодателей получено недвусмысленное подтверждение трудоустройства таких трудовых мигрантов, - рассказал Медведев.
Он подчеркнул, что по данному вопросу следует учесть положительный опыт иностранных государства. Например, в арабском мире есть соответствующие решения, по которым на работодателя возлагается полная ответственность за действия нанятого на работу иностранного гражданина.
- Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует, - заявил Дмитрий Медведев.
Напомним, что в России накануне хотели ввести специальное мобильное приложение «Мигрант», в которое приехавшие на работу в страну иностранцы должны были вносить свои данные. А правоохранительных органах отметил, что приложение позволит разграничить трудовые ресурсы и использовать их наиболее эффективно.
ИСТОЧНИК KP.RU