2020-08-03T16:27:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится

Несмотря на многочисленные испытания вакцин, «волшебного» препарата все еще не существует
Ксения АНУФРИЕВА
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Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появитсяГлава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появитсяФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в настоящее время не существует лекарства или прививки, которые способны окончательно победить коронавирусной инфекцию. В ходе пресс-конференции в Женеве 3 августа директор организации отметил, что такой идеальной препарат может и вовсе не появиться.

- Несколько вакцин от коронавируса сейчас проходят последний этап клинических исследований. Все мы рассчитываем получить эффективный результат, безопасные вакцины, которые смогут предотвратить дальнейшее заражение людей. Однако сейчас волшебного и идеального лекарства нет. Его может никогда и не быть, - отметил Тедрос Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что в настоящее время внимание специалистов в области здравоохранения сконцентрировано на контроле за заболеванием, тестировании, изоляции зараженных, лечении пациентов и отслеживании их контактов.

Напомним, что испытания российской вакцины от коронавируса уже завершились. "Волшебная" она или нет – покажет время, но сейчас уже точно известно, что отечественный препарат является эффективным и безопасным. Эксперты рассчитывают, что регистрация вакцины в России состоится в течение десяти дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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