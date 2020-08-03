3 Авг. 2020 2020-08-03T16:47:09+03:00

Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку. Фото: СБУ

Изменить размер текста: A A

Взрывоопасных предметов в здании бизнес-центра в Киеве, где мужчина захватил отделение банка, не найдено. Террорист блефовал, когда говорил о минировании помещений, сообщил 3 августа заместитель главы украинского министерства внутренних дел.

В ведомстве также рассказали, что киевскому захватчику еще в детстве диагностировали олигофрению. В скором времени ему могут предъявить обвинение в захвате заложников, статья за данное преступление подразумевает до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что террориста – предположительно, 32-летнего гражданина Узбекистана Сухроба Каримова – задержали сотрудники Службы безопасности Украины в ходе штурма захваченного им здания. За несколько минут до этого, злоумышленник давал интервью журналисты местного телеканала. Изначально, он хотел выйти в прямой эфире, однако правоохранительные органы потребовали заблокировать сигнал.

Мотивы мужчины неизвестны, но очевидцы сообщили, что он требовал деньги. Речь шла о 40 тысячах гривен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794105" frameborder="0"></iframe> Момент задержания террориста Каримова в БЦ «Леонардо» оперативная съемка с места события.

ИСТОЧНИК KP.RU