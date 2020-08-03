Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:18:16+03:00

Мосгорсуд снова отменил приговор Кокорину и Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Мосгорсуд снова отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

В новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву - заменил реальный срок исправительными работами на один год. При этому Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал. По этой статье футболиста оправдали, оставил только "умышленное причинение легкого вреда здоровью" - наказание ему смягчено именно поэтому. Пересмотр дела состоялся в понедельник, 3 августа.

Напомним, что спортсменам дали по полтора года колонии за дебош в центре российской столицы. Сперва футболисты напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а чуть позже в одном из кафе избили руководителя департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Осенью прошлого года обвиняемые вышли на свободу по УДО и вернулись в спорт. Именно поэтому они пропустили пересмотр апелляционного приговора 3 августа – во время прошлого заседания Кокорин и Мамаев дали свое последнее слово в суде и сообщили, что вместе них на следующем заседании будут присутствовать правозащитники.

Адвокаты настаивали на частичном оправдании подсудимых, а прокурор были уверен - сроки всем участникам дела необходимо оставить без изменений.

Кокорин и Мамаев: оглашение решения суда.Мосгорсуд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, футболисты отбыли наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU