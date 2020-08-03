2020-08-03T17:17:12+03:00
Общество

Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания

Мосгорсуд принял решение об отмене приговора Кокорину и Мамаеву 3 августа
Ксения АНУФРИЕВА
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Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказанияОтмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказанияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 3 августа, Мосгорсуд принял решение об отмене приговора Кокорину и Мамаеву – осужденным футболистам, которые устроили дебош в центре российской столицы. Наказание спортсменам заменили на новое.

Согласно обновленному приговору, суд оставил Александру Кокорину прежний срок в колонии. Спортсмену Павлу Мамаеву наказание заменили на реальный срок исправительными работами на один год. Отмечается, что футболист может рассчитывать на реабилитацию, поскольку провел в колонии достаточно много времени за хулиганство, которое на самом деле не совершал. В его приговоре оставили только статью за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Будет ли Мамаев подавать на реабилитацию - пока что не известно.

Напомним, что спортсмены были отпущены на свободу в сентябре 2019 года, оба сейчас задействованы в сборах своих клубов. Именно поэтому на заседание по пересмотру апелляционного приговора 3 августа они пропустили. На прошлом заседании Кокорин и Мамаев предупредили, что их заменят адвокаты.

Кокорин и Мамаев: оглашение решения суда.Мосгорсуд огласит решение по пересмотру апелляционных жалоб на приговор российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомним, футболисты отбыли наказание в колонии за участие в двух драках в центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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