2020-08-03T17:34:04+03:00
Политика

МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

В МИД заявили, что арест россиян не соответствует духу братских отношений между двумя странами и народами
Ксения АНУФРИЕВА
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МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиянМИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиянФото: Михаил ФРОЛОВ
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В понедельник, 3 августа, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Республики Беларусь в РФ Владимиром Семашко состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений на фоне задержания россиян под Минском. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

Российская сторона переговоров в очередной раз напомнила, что арест граждан стран был совершен под безосновательным и надуманным предлогом.

- Это не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы иных стран, в том числе и Белоруссии, являющейся нашим ближайшим другом и союзником, - отмечается в заявлении.

Заместитель главы МИД сообщил, что России настаивает на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств инцидента, а также рассчитывает на скорое освобождение своих граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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