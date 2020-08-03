Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:06:33+03:00

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Эксперты объяснили, к чему приведет решение правительства снизить первоначальный взнос по льготным ипотечным кредитам до 15 процентов. О нововведении сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предположила, что подобный шаг увеличит количество выданных в стране ипотечных кредитов.

- Собственно, ради этого все и делалось. Хотя, знаете, сейчас даже без 15-процентного первоначального взноса банки все равно буквально завалены заявками — объемы ипотеки растут, - пояснила Радченко ФАН.

Предположительно, рост рынка составил 2-3 процента.

Послабления повысят интерес покупателей к недвижимости и оживят строительную отрасль. Во время пандемии строительство понесло серьезные убытки, часть сделок была отложена на позднее время, работа на объектах заморожена.

- Но при этом девелоперы должны были платить зарплаты сотрудникам и держать свой бизнес в рабочем состоянии. Теперь же снижение первоначального взноса поможет застройщикам оперативнее реализовывать свои объекты и возводить новые, — отметил вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с RT.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что вместе с расширением условий программы на нее выделены и дополнительные деньги. Общая сумма кредитов, которую смогут выдать на льготных условиях банки, увеличена до 900 млрд рублей. На середину июля, то есть за два с половиной месяца, банки уже выдали таких кредитов на 200 млрд рублей (и это с учетом режима самоизоляции и прочих ограничений, которые сохранялись в мае, а кое-где и в июне). А предыдущий потолок составлял 740 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU