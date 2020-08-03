2020-08-03T18:37:28+03:00
Экономика

Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными

В ЦБ заявили, что такие карты не являются анонимными
Ксения АНУФРИЕВА
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Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличнымиШкольные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Запрет на пополнение анонимных электронных кошельков не затрагивает транспортные карты, выпущенные транспортными компаниями и пополняемые только через них, а также школьные карты. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России 3 августа.

- Вступившие в силу изменения, которые ограничили пополнение наличными анонимных электронных кошельков, не распространяются на транспортные карты, эмитируемые транспортными организациями или пополняемые через них, а также на школьные карты, ведь такие карты не являются анонимными, - объяснили в ЦБ.

Эксперты Банка также отменили, что что если транспортные карты пополняются не через внутренние системы, то их операторы могут до 1 октября текущего года скорректировать бизнес-модель, чтобы избежать данного запрета.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с этого понедельника жители России не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки. Данное ограничение вводится в связи с вступлением в силу поправок в закон о национальной платежной системе. Такое решение прокомментировал в эфире Радио «КП» эксперт Российского института стратегических исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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