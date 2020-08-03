Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:43:33+03:00

Президент внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта

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Российский президент Владимир Путин в понедельник, 3 августа, подписал указ, по которому зампредседателя Совета безопасности страны наделяется правом получения дипломатического паспорта. Соответствующий нормативно-правовой акт сегодня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта, которое теперь распространяется на заместителя председателя Совбеза и его супругу или супруга, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла. В настоящее время данную должность в России занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Таким образом он и его жена получили право на получение дипломатического паспорта

Как сегодня сообщал сайт kp.ru, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предложил рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU