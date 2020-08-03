Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе

3 Авг. 2020 2020-08-03T18:43:56+03:00

Претендовать на них можно с 16 августа

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С 16 августа российские пенсионеры смогут претендовать на новые выплаты. Пособия в 2 тысячи рублей будут положены не всем, а только жителям тех регионов, где сохраняется режим самоизоляции.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, каким категориям граждан будут положены пособия. Он отметил, что получить деньги смогут люди, соблюдающие режим самоизоляции.

Несмотря на то, что ситуация с заболеванием постепенно стабилизируется в стране, в некоторых регионах все еще наблюдается рост эпидемических показателей. В список регионов, где будет выплачиваться субсидия, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Крым, Якутия, ХМАО и другие.

Данные выплаты Сигал назвал «стимулирующими», таким образом государство пытается сберечь жизнь пожилым людям. Получатели средств должны оставаться дома и не подвергать себя опасности.

- Конечно, данные выплаты не заменят живого общения, но дадут возможность приобрести лекарства, качественную еду, овощи, фрукты. Возможно, кто-то сможет сделать запасы на зиму, а это добавит стабильности, - заключил собеседник ФАН.

Он отметил важность выплат, так как люди останутся дома и меньше будут подвергать свое здоровье.

Ранее RT рассказал, как бизнес оказывает помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия выделили десятки и сотни миллионов рублей на оснащения больниц, покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU