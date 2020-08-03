2020-08-03T18:43:56+03:00
Экономика

Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе

Претендовать на них можно с 16 августа
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Российским пенсионерам могут выплатить пособия в августеРоссийским пенсионерам могут выплатить пособия в августеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

С 16 августа российские пенсионеры смогут претендовать на новые выплаты. Пособия в 2 тысячи рублей будут положены не всем, а только жителям тех регионов, где сохраняется режим самоизоляции.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал рассказал, каким категориям граждан будут положены пособия. Он отметил, что получить деньги смогут люди, соблюдающие режим самоизоляции.

Несмотря на то, что ситуация с заболеванием постепенно стабилизируется в стране, в некоторых регионах все еще наблюдается рост эпидемических показателей. В список регионов, где будет выплачиваться субсидия, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Крым, Якутия, ХМАО и другие.

Данные выплаты Сигал назвал «стимулирующими», таким образом государство пытается сберечь жизнь пожилым людям. Получатели средств должны оставаться дома и не подвергать себя опасности.

- Конечно, данные выплаты не заменят живого общения, но дадут возможность приобрести лекарства, качественную еду, овощи, фрукты. Возможно, кто-то сможет сделать запасы на зиму, а это добавит стабильности, - заключил собеседник ФАН.

Он отметил важность выплат, так как люди останутся дома и меньше будут подвергать свое здоровье.

Ранее RT рассказал, как бизнес оказывает помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Многие предприятия выделили десятки и сотни миллионов рублей на оснащения больниц, покупку средств индивидуальной защиты для врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок
Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая
Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым
В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалид
"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе
Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт
Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке
Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы
Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными
МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку
Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов