2020-08-03T18:54:25+03:00
Общество

Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта

Его возмущение вызвали слова главы SpaceX о том, что египетские пирамиды построили инопланетяне
Ксения АНУФРИЕВА
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Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллектаИсторик Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллектаФото: Артем КИЛЬКИН
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Известный российский историк и публицист Евгений Понасенков упрекнул главу американской компании SpaceX Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта. Все дело в том, что Маск на своей странице в социальной сети Twitter накануне написал, что пирамиды в Египте построили инопланетяне – это утверждение американца и раскритиковал историк.

- Я убежден, что Илон Маск - невежественный человек и авантюрист, который зарабатывает на чужом интеллекте и эксплуатирует его. Он выглядит очень позорно, когда делает самостоятельные научные заявления. Египетские пирамиды построили древние египтяне. У нас, у ученых, есть вся доказательственная база для этого, - заявил Евгений Понасенков в эфире «НСН».

Историк посоветовал маску делать любые научные заявления через «ученых, на которых он зарабатывает». Кстати, до этого власти Египта пригласили миллиардера приехать в страну, чтобы он лично убедился в том, что знаменитые пирамиды в долине Гизы построены человеческими руками.

Напомним, что Евгений Понасенков является заклятым врагом экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, убившим 24-летнюю возлюбленную аспирантку. Очередное заседание суда по делу о жесткой расправе над студенткой накануне превратилось в настоящий спектакль, когда Понасенков вошел в зал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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