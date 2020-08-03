"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:01:04+03:00

В компании заявили, что польский регулятор запросил данные, не имевшие никакой связи с антимонопольным расследованием по трубопроводу

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Данные, которые запросил у «Газпрома» польский регулятор UOKiK, не имеют никакого отношения к антимонопольному расследованию по поводу строительства газопровода "Северный поток — 2". Представители «Газпрома» в понедельник, 3 августа, сообщили журналистам, что собираются обжаловать наложенный Польшей штраф в суде.

- ПАО "Газпром" в своем ответе попросило польский регулятор представить обоснование правомерности запроса соответствующей информации, но такого обоснования не получило. Сегодня мы получили от UOKiK официальное уведомление о наложении штрафа. В настоящее время его изучают юристы. После этого компания намерена обжаловать штраф в суде, - отмечается в сообщении.

Напомним, что польский президент Управления по защите конкуренции и потребителей Томаш Хростный наложил на "Газпром" штраф. Российскую компанию обвиняют в отсутствии сотрудничества в расследовании дела по "Северному потоку 2".

ИСТОЧНИК KP.RU