2020-08-03T19:22:04+03:00
Общество

Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым

По информации экстренных служб, тело ребенка нашли в Рузском водохранилище
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвымПропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвымФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Десятилетний мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья в селе Осташёво, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

- Ребенок найден без признаков жизни, - сказал источник агентства.

По данным источника агентства в экстренных службах, тело мальчика было обнаружено в Рузском водохранилище.

В минувшее воскресенье, 2 августа, ребенок вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Поисками мальчика занимались полициейские, следователи и волонтеры. Правоохранители осмотрели квартиры семьи и провели соответствующие допросы.

Десятилетний ребенок был инвалидом: он не разговаривал, а также имел проблемы со слухом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье за убийство. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок
Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая
Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым
В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалид
"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе
Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт
Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке
Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы
Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными
МИД: Россия настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку
Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов