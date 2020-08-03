Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым
Десятилетний мальчик, пропавший в Волоколамском городском округе Подмосковья в селе Осташёво, найден мертвым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.
- Ребенок найден без признаков жизни, - сказал источник агентства.
По данным источника агентства в экстренных службах, тело мальчика было обнаружено в Рузском водохранилище.
В минувшее воскресенье, 2 августа, ребенок вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Поисками мальчика занимались полициейские, следователи и волонтеры. Правоохранители осмотрели квартиры семьи и провели соответствующие допросы.
Десятилетний ребенок был инвалидом: он не разговаривал, а также имел проблемы со слухом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье за убийство. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства гибели ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU