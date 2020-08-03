2020-08-03T19:55:58+03:00
В мире

Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая

Разряд угодил в провода электропередач, огненная вспышка попала на видео
Ксения АНУФРИЕВА
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Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов КитаяМолния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов КитаяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Во время непогоды в одном из крупнейших городов Китая очередная молния попала в небоскреб, в результате произошло возгорание проводов электропередач на здании. Эпичная огненная вспышка и огромный вертикальный сноп желто-оранжевых искр от разряда попали на кадры видео, снятого очевидцами.

На записи видно, как вспышка озарила все вокруг строения. Случайный свидетель прекрасного и опасного явления, на секунду отведя камеру в сторону, сразу же вернул ее на место, за кадром слышны восторженные вскрики очевидцев, напуганных ударом молнии и ее последствиями. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне во время непогоды мощная молния ударила в шпиль Главного здания Московского государственного университета на Воробьёвых горах - самого высокого сооружения университетского комплекса столицы.

Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая..

ИСТОЧНИК KP.RU

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