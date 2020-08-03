2020-08-03T20:02:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок

Полицейские выписывают штрафы на сумму в пять тысяч рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масокПассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На всех станциях метро в Москве сотрудники полиции вновь начали штрафовать пассажиров за отсутствие у них средств индивидуальной защиты. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

Размер штрафа, который выписывают полицейские во время рейдов по столичной подземке, составляет пять тысяч рублей. Источник агентства не уточнил, сколько пассажиров уже успели оштрафовать за отсутствие маски во время пандемии коронавируса, однако он отметил, что проверка наличия средств индивидуальной защиты проводится на всем станциях метрополитена. Работа правоохранителей и контролеров активизировалось в этом направлении в минувшие выходные и понедельник.

Напомним, ранее сообщалось, что в общественном транспорте российской столицы, в том числе и московском метро, активно продолжаются рейды по проверке масочно-перчаточного режима. Если пассажир после обращения контролера надевает средства индивидуальной защиты, то штраф ему не грозит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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