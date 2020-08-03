2020-08-03T20:30:57+03:00
Экономика

Более 70 процентов офисных работников мечтают остаться на удаленке

О таком желании сообщили 72% респондентов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Большинство офисных сотрудников не хотят возвращаться с удаленки на классический формат работыБольшинство офисных сотрудников не хотят возвращаться с удаленки на классический формат работыФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Почти три четверти офисных работников, которых во время пандемии отправили работать по домам, не хотя возвращаться в офис. Они сообщили, что мечтают продолжать работать в дистанционном формате. Утвердительно на данный вопрос ответили 72% респондентов, опрошенных HeadHunter.

Стоит отметить, что данные июльского опроса принципиально отличаются от сведений, которые люди сообщили в апреле. Тогда плюсы дистанционного труда оценили только 57% опрошенных.

А вот против удаленки выступают 24% респондентов, против 36% в апреле. 52% «белых воротничков» отметили, что удаленный формат работы никак не повлиял на их эффективность, а вот работодатели уверены в обратном: 55% руководителей видят, что результаты работы стали значительно лучше.

Про улучшение результатов труда заявили 24% работников и 22% топ-менеджеров. А про ухудшение сказали 7% работников и 17% руководителей.

Все же ожидать полного перехода на дистанционный режим не стоит, бизнесмены критически относятся к такой перспективе. Во многом потому, что это затруднит процедуру контроля, вынудит компенсировать сотрудникам затраты, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший король Испании решил покинуть страну на фоне коррупционного скандала
Названы самые продаваемые корейские автомобили в России
Российский самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали
Паранормальное явление: школьники испугались, увидев лицо за спиной учителя во время онлайн-занятия
Более 70 процентов офисных работников мечтают остаться на удаленке
Пассажиров московского метро вновь начали штрафовать за отсутствие масок
Молния попала в небоскреб в одном из крупнейших городов Китая
Пропавший в селе Осташёво десятилетний мальчик найден мертвым
В Осташёво пропал десятилетний мальчик-инвалид
"Газпром" обжалует в суде штраф от Польши из-за "Северного потока – 2"
Историк Понасенков обвинил Илона Маска в невежестве и эксплуатации чужого интеллекта
Эксперт рассказал, какие категории пенсионеров получат выплаты в августе
Дмитрий Медведев получит дипломатический паспорт
Школьные и транспортные карты не подпадают под запрет на пополнение наличными
Эксперты рассказали, к чему приведет снижение первоначального взноса по льготной ипотеке
Фигурантов дела о торговле детьми заподозрили в их продаже за границу на органы
Эксперт прокомментировал запрет пополнять анонимные электронные кошельки наличными
МИД РФ настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
Отмена приговора Кокорину и Мамаеву: суд назвал новые наказания
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ВОЗ согласовала проведение международного расследования по коронавирусу в Китае
Террорист блефовал: в здании захваченного банка в Киеве не нашли взрывчатку
Глава ВОЗ допустил, что идеальное средство от коронавируса никогда не появится
В Рособрнадзоре назвали число стобалльников на ЕГЭ в 2020 году
Медведев предложил ужесточить меры за действия трудовых мигрантов