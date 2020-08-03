Более 70 процентов офисных работников мечтают остаться на удаленке

3 Авг. 2020 2020-08-03T20:30:57+03:00

Большинство офисных сотрудников не хотят возвращаться с удаленки на классический формат работы Фото: Иван ВИСЛОВ

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Почти три четверти офисных работников, которых во время пандемии отправили работать по домам, не хотя возвращаться в офис. Они сообщили, что мечтают продолжать работать в дистанционном формате. Утвердительно на данный вопрос ответили 72% респондентов, опрошенных HeadHunter.

Стоит отметить, что данные июльского опроса принципиально отличаются от сведений, которые люди сообщили в апреле. Тогда плюсы дистанционного труда оценили только 57% опрошенных.

А вот против удаленки выступают 24% респондентов, против 36% в апреле. 52% «белых воротничков» отметили, что удаленный формат работы никак не повлиял на их эффективность, а вот работодатели уверены в обратном: 55% руководителей видят, что результаты работы стали значительно лучше.

Про улучшение результатов труда заявили 24% работников и 22% топ-менеджеров. А про ухудшение сказали 7% работников и 17% руководителей.

Все же ожидать полного перехода на дистанционный режим не стоит, бизнесмены критически относятся к такой перспективе. Во многом потому, что это затруднит процедуру контроля, вынудит компенсировать сотрудникам затраты, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU