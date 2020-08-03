2020-08-03T20:56:16+03:00
Авто

Названы самые продаваемые корейские автомобили в России

Всего в период с января по июнь было продано более 145 тысяч новых легковых авто корейских брендов
Елена АКИМОВА
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Названы самые продаваемые корейские автомобили в РоссииНазваны самые продаваемые корейские автомобили в РоссииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За первую половину 2020 года на российском рынке было продано 145,3 тыс. новых легковых автомобилей корейских брендов. Этот показатель на 27% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Такие цифры приводит аналитическое агентство «Автостат».

Самые продаваемые авто:

Кia Rio - 36,2 тыс.машин,

Hyundai Creta -29,6 тыс. авто,

Hyundai Solaris - 18,4 тыс. авто,

Kia Sportage - 10,9 тыс. авто,

Kia Optima - 7,5 тыс. авто,

Hyundai Tucson -7,2 тыс. авто,

Kia Cerato - 6,1 тыс. авто,

Kia Soul - 4,8 тыс. авто,

Hyundai Santa Fe - 4,7 тыс. авто,

Кia Ceed - 4,3 тыс. авто.

Стоит отметить, что по итогам полугода средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 676 тыс. рублей. Это на 8,9% больше, чем годом ранее, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось о продаже в интернете базы данных владельцев автомобилей Москвы и Московской области. Информацию об этом проверит столичная прокуратура, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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