2020-08-03T21:52:47+03:00
В мире

Трамп поставил ультиматум владельцам TikTok

Если американская компания не купит приложение до 15 сентября, то оно будет запрещено в США
Ксения АНУФРИЕВА
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Трамп поставил ультиматум владельцам TikTokТрамп поставил ультиматум владельцам TikTokФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября текущего года компании Microsoft или любой другой американской организации. В понедельник, 3 августа, она заявил журналистам во время своего выступления в Белом доме, что в противном случае соцсеть будет запрещена на территории Соединенных Штатов.

- Мы установили крайнюю дату – 15 сентября. В этот день TikTok прекратит работу в США, если ее не купит Microsoft или кто-то еще. А если купит, то это будет интересно, - заявил глава государства.

Дональд трамп отметил, что уже обсуждал с представителями Microsoft этот вопрос и призвал их купить не долю в китайской компании, а всю компанию.

- Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%. Думаю, покупка 30% это сложно. Лучше двигаться дальше и попытаться купить весь TikTok.

Кроме того, он настаивал на том, что часть средств от продажи должна пойти министерству финансов США.

Ранее предвыборный штаб президента США Дональда Трампа заявил, что китайское приложение TikTok «шпионит» за американцами

ИСТОЧНИК KP.RU

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