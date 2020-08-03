Трампа заподозрили в криминальной финансовой деятельности Фото: REUTERS

Американского президента Дональда Трампа заподозрили в криминальной деятельности. Окружной прокурор Нью-Йорк Сайрус Вэнс заявил, что в настоящее время ведет расследование финансовой деятельности главы Соединенных Штатов, о чем говорится в судебных документах.

В рамках криминального расследования большое жюри уже запросило финансовые бумаги компании The Trump Organization, которая принадлежит американскому лидеру. Правозащитники настаивают, что суд обязан отклонить данное требование из-за его политической мотивированности и «преследования» главы Белого дома.

Прокурор округа с таким мнение адвокатов не согласился. В своих рассуждениях он ссылается на некие «публичные сообщения о широкой и долговременной криминальной деятельности в компании Трампа». Надо отметить, что спор и разбирательства вокруг финансов американского лидера ведутся уже довольно давно, однако это первое упоминание о «криминале» в деле.