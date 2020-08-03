2020-08-03T22:49:50+03:00
Умные вещи

Беспилотное летающее такси прошло испытание в Германии

Такие такси смогут перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скорость 120 км/ч
Ксения АНУФРИЕВА
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Беспилотное летающее такси прошло испытание в ГерманииБеспилотное летающее такси прошло испытание в ГерманииФото: EAST NEWS
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Специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час. Как пишет издание Travel and Leisure, пролететь похожее на огромный дрон транспортное средство сможет на расстояние до ста километров.

Работает летающее такси на электричестве. Более того, для передвижения совсем не нужен водитель – транспортное средство, названное CityAirbus, работает дистанционно, что немало важно в условиях необходимости соблюдать социальную дистанцию. А еще такси летает практически бесшумно.

Слетать на такой интересной машине в другой город едва ли получится, ведь она может передвигаться только на короткие дистанции. Однако разработчики отметили, что в скором будущем летающие такси смогу перевозить людей в пределах города, минуя бесконечные пробки и аварии. Поездка (вернее, перелет) даже по крупному городу займет примерно 15 минут.

В воздух авиатакси поднимается с помощью четырех пропеллеров, моторов и электричества – разработавшая их компания утверждает, что это один из самых безопасных, тихих и экологичных видов транспорта.

Свой первый пробный полет машины совершили в Германии зимой прошлого года, сейчас состоялись очередные испытания. Пока что нет точной даты, когда их введут в эксплуатацию. В середине прошлого года свой прототип электрического летающего такси показала также немецкая компания Lilium.

ИСТОЧНИК KP.RU

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