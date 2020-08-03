Боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

3 Авг. 2020 2020-08-03T22:59:39+03:00

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Боевики "Джабхат-ан-Нусры"* в понедельник, 3 августа, несколько раз пытались прорвать позиции армии Сирии около города Хамра. Как сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, среди правительственных войск есть потери. Он отметил, что все атаки боевиков при этом были отражены.

- Им нанесён значительный урон в живой силе и технике. Имеются потери и среди сирийских солдат. Обстановка в Идлибе деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций террористов, - объяснил руководитель Центра.

По информации Александра Щербицкого, только за минувшие месяц российская сторона зафиксировала в зоне деэскалации более 140 нарушений режима прекращения огня. При этом боевики «прикрываясь соглашением о прекращении боевых действий, наращивают свой военный потенциал».

Контр-адмирал подчеркнул, что складывающаяся ситуация в очередной раз подчеркивает необходимость совместных действий России и Турции по ликвидации боевиков в Идлибе. За один день стороны зафиксировали девять обстрелов населенных пунктов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

ИСТОЧНИК KP.RU