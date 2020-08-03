Вирусолог рассказал, возможно ли создать хорошую вакцину от коронавируса за полгода

3 Авг. 2020 2020-08-04T00:38:54+03:00

Пока говорить об эффективности и безопасности вакцины очень рано, сказал специалист в эфире Радио «КП»

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Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что российским ученым под силу создать эффективную и безопасную вакцину от коронавируса.

- Я не могу сказать, какая вакцина – хорошая она или плохая. Те полгода, которые прошли с момента ее создания, они достаточны для создания хорошей вакцины, - сказал эксперт.

Напомним, как писал сайт kp.ru, итоговое обследование добровольцев, которые проверили на себе российский препарат для прививки от COVID-19, показало у них наличие иммунитета к коронавирусу. Вакцина разработана Центром Гамалеи совместно с учеными Минобороны, а испытания проходили в Сеченовском университете и в госпитале Бурденко. Ранее была доказана безопасность вакцины, теперь – и ее эффективность:

Регистрация первой российской вакцины от коронавирусной инфекции ожидается в течение десяти дней, массовое производство может начаться уже осенью. Тогда же врачи смогут приступить к вакцинации. Первыми прививку получат врачи и учителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU