SANA: Сирийские ПВО отражают атаку в небе над Дамаском

4 Авг. 2020 2020-08-04T01:13:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом в ночь на вторник, 4 августа, сообщило государственное информационное агентство SANA, уточнив, что очередному ракетному удару с израильской стороны подверглись объекты на юго-западе столицы САР. Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало.

«Ровно в 22:40 вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб», - цитирует агентство заявление Вооруженных сил Сирии.

В Армии обороны Израиля уже заявили, что ночная атака стала ответом на попытку подорвать ограждение на границе между странами. Как писал сайт kp.ru, накануне военные еврейского государства заявили, что им удалось предотвратить теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU