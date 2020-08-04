2020-08-04T01:13:28+03:00
Политика

SANA: Сирийские ПВО отражают атаку в небе над Дамаском

Удары нанесли материальный ущерб, информации о пострадавших не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сирийские ПВО отражают атаку в небе над ДамаскомСирийские ПВО отражают атаку в небе над ДамаскомФото: REUTERS
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Сирийские средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку в небе над Дамаском. Об этом в ночь на вторник, 4 августа, сообщило государственное информационное агентство SANA, уточнив, что очередному ракетному удару с израильской стороны подверглись объекты на юго-западе столицы САР. Сообщений о возможных пострадавших пока не поступало.

«Ровно в 22:40 вертолеты враждебного Израиля выпустили ракеты по ряду передовых позиций. Удары нанесли материальный ущерб», - цитирует агентство заявление Вооруженных сил Сирии.

В Армии обороны Израиля уже заявили, что ночная атака стала ответом на попытку подорвать ограждение на границе между странами. Как писал сайт kp.ru, накануне военные еврейского государства заявили, что им удалось предотвратить теракт на границе с Сирией, нанеся удар по нескольким злоумышленникам, которые якобы пытались спрятать взрывное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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SANA: Сирийские ПВО отражают атаку в небе над Дамаском
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