2020-08-04T01:29:07+03:00
В мире

Протестующие в Болгарии требуют отставки правительства и главного прокурора

Участники антиправительственных протестов блокируют улицы в Софии и Варне
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Антиправительственные протесты в Болгарии продолжаются почти месяцАнтиправительственные протесты в Болгарии продолжаются почти месяцФото: REUTERS
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В Болгарии уже почти месяц продолжаются массовые антиправительственные протесты. В понедельник, 3 августа, протестующие заблокировали центральную улицу перед администрацией Варны, разбили там палаточный городок и объявили бессрочную блокаду.

Тем временем на площади Независимости в центре Софии собрались тысячи людей, участники акции намерены пройти маршем по улицам болгарской столицы. Заблокированы все основные перекрестки города – на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе. Кроме того, уже четвертый день перекрыто движение между городами Стара-Загора и Хасково, передает ТАСС.

Демонстранты требуют отставки правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора страны Ивана Гешева. По мнению протестующих, болгарский кабмин «погряз в коррупции», а прокуратура бездействует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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