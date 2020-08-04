«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

4 Авг. 2020 2020-08-04T01:57:12+03:00

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Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.

- Что за потрясения вы ждете осенью?

- У нас сейчас будут сниматься ограничения по движению населения, бизнеса. Будет возрастать потребление импортных товаров, покупка валюты. Уже увеличилась покупка валюты. Это тоже ударило по курсу российского рубля. Плюс у нас традиционно именно осенью начинаются пики платежей по внешнему долгу, мощные потоки вывоза капитала из страны. Начинают исполнять федеральный бюджет ускоренными темпами последние два месяца года. Плюс глобальный нефтяной рынок. Понятно, что все спекулянты, участники рынка надеются, что мировая экономика будет отскакивать V-образно, что избыток предложения нефти сократится до нуля к ноябрю-декабрю.

Я думаю, что этого не произойдет. И это станет понятно именно в октябре-ноябре, в начале отопительного сезона в Штатах и в Европе. Будет понятно, что по-прежнему производство нефти превышает потребление на 10-15 %. Это будет мощнейший удар по котировкам российского рубля. Прозрение наступит на нефтяном рынке о том, что нет такого восстановления промышленного производства, авиасообщения, трафика, грузовых перевозок ни в Америке, ни в Европе, ни даже в Азии, именно к началу осеннего периода.

- Главное политическое событие этого года – выборы в США. Пока эти выборы не состоялись, будут держать высокими котировки на финансовом рынке. Будут печатать доллары, заливать глобальную финансовую систему дешевыми деньгами. На этом фоне уже и золото 2000 долларов за тройскую унцию.

- Получается, что у нас и рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый? Что делать людям?

- Будут дорожать такие активы как золото. И даже криптовалюта по отношению к доллару. Финансовый капитал, крупные инвесторы понимают, что эта вакханалия с эмиссией, со сверхмягкой денежной политикой в Америке, в Европе, в Японии, в Азии, где центробанки просто накачивают триллионами долларов свою финансовую систему, чтобы не получить новую Великую депрессию, хотя на самом деле в реальном секторе уже Великая депрессия, как и у нас.

- Поэтому умные деньги уходят даже из американского доллара и покупают что-нибудь типа вечных ценностей, - золото, которое дорожает как на дрожжах. Плюс растут котировки на финансовых рынках. Высокотехнологические компании и индекс NASDAQ уже переписали исторический максимум, который был в феврале. Несмотря на то, что мировая экономика пока погребена в руинах.

- Я думаю, что мы увидим дальнейшее надувание пузырей на финансовом рынке, на рынке золота, на криптовалютном рынке, где-нибудь в ближайшие месяцы, может быть, до ноября. Дальше нужно смотреть по ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU