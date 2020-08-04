Аналитики оценили результат отказа Швеции от карантина из-за коронавируса

4 Авг. 2020 2020-08-04T02:37:36+03:00

Показатель спада ВВП за второй квартал оказался меньше, чем у других стран Европы и США, а смертность от COVID-19 – выше

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Эксперты оценили результат отказа властей Швеции вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, как это сделали остальные государства Евросоюза. По мнению опрошенных агентством Bloomberg аналитиков, это решение привело к неожиданному результату.

Шведское правительство подготовило к публикации отчет за второй квартал 2020 года, в котором зафиксировано падение ВВП страны на 7%, что примерно на две трети меньше, чем могло быть, если бы Швеция ввела жесткие карантинные меры.

Для крупнейшей экономики Северной Европы такой показатель – антирекорд, однако спад гораздо менее существенный, чем в большинстве европейских стран и с США.

Среди минусов отказа от карантина собеседники агентства отметили высокую смертность неясные перспективы полного восстановления экономики после кризиса. Например, соседние Финляндия и Дания, где вводился жесткий карантинный режим, уже преодолели пик заболеваемости COVID-19 и смогли раньше возобновить работу предприятий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по показателю смертности от коронавируса Швеция заняла первое место в мире. В начале мая главный вирусолог страны Андерс Тегнелл, который ранее выступал за отказ от жёстких ограничений и призывал сохранить обычное течение жизни в стране, заявил, что теперь он «совсем не уверен» в правильности решения отказаться от карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU