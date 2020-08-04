2020-08-04T05:45:38+03:00
Происшествия

В Канаде ветер «сдул» небольшой самолет на парковку супермаркета

На борту находились два человека, их доставили в больницу [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Небольшой самолет из-за сильного порыва ветра выкатился на парковку перед супермаркетомНебольшой самолет из-за сильного порыва ветра выкатился на парковку перед супермаркетомФото: Кадр видео
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В понедельник в канадском городе Нельсон (провинция Британская Колумбия) произошло необычное ЧП: небольшой самолет из-за сильного порыва ветра выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на парковку перед супермаркетом. Воздушное судно буквально «сдуло» с ВПП.

Как сообщает телеканал СTV, самолет пробил забор, которым огорожен местный аэропорт, прокатился по газону, пересек дорогу и остановился на парковке супермаркета, зацепив по пути один из стоявших там автомобилей. Судя по кадрам с места событий, машин в тот момент на парковке было не очень много.

Двух человек, которые находились на борту, отправили в больницу на осмотр. По данным телеканала, они получили незначительные травмы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Мали совершил жесткую посадку самолет российской авиакомпании, зафрахтованный миссией ООН. В результате пострадали все, кто был на борту – 11 человек (семеро из них россияне). Сообщалось, что серьезные травмы получил только один из пострадавших, у остальных ушибы.

В Канаде небольшой самолет выкатился за пределы ВПП на парковку супермаркета.На борту находились два человека, их госпитализировали

ИСТОЧНИК KP.RU

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