2020-08-04T06:39:11+03:00
Политика

Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве

По словам Моравецкого, в его стране нет жестких антироссийских настроений
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Польский премьер Матеуш МоравецкийПольский премьер Матеуш МоравецкийФото: REUTERS
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Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, чем Россия не угодила Варшаве. По его словам, в Польше жестких антироссийских настроений нет, просто полякам «не нравятся» некоторые вещи, связанные с нашей страной.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», - заявил Моравецкий изданию Biznes Alert.

ИСТОЧНИК KP.RU

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