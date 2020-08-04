Премьер Польши рассказал, чем Россия не угодила Варшаве

4 Авг. 2020 2020-08-04T06:39:11+03:00

По словам Моравецкого, в его стране нет жестких антироссийских настроений

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Польский премьер Матеуш Моравецкий рассказал, чем Россия не угодила Варшаве. По его словам, в Польше жестких антироссийских настроений нет, просто полякам «не нравятся» некоторые вещи, связанные с нашей страной.

«Я не считаю, что у нас в Польше царит жесткая антироссийская риторика. Однако есть некоторые вопросы, которые нам не нравятся, например, «Северный поток — 2», - заявил Моравецкий изданию Biznes Alert.

ИСТОЧНИК KP.RU